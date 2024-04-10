Двадцать девять команд примут участие в спортивном турнире «Тот самый физрук» в Серпухове

Двадцать девять парных команд из девятиклассников и их учителей физкультуры примут участие в первом спортивном турнире «Тот самый физрук». Мероприятие пройдет в Серпухове.

Соревнования пройдут в два этапа. В их рамках участникам нужно будет выполнить задания на ловкость, выносливость и силу. Победителей ждут ценные призы от организаторов.

«Тот самый физрук» — это первый в стране федеральный проект, нацеленный на популяризацию образа учителя физкультуры. Его реализует Общероссийское общественное движение содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество». Автор и ведущий проекта — восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.