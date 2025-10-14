Двадцать лет — и прощай: Мария Погребняк рассталась с наращенными волосами

Известная блогерша впервые за два десятилетия кардинально изменила свой образ, отказавшись от искусственных прядей. Мария Погребняк продемонстрировала подписчикам свой естественный вид после сложной процедуры в салоне красоты. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на соцсети звезды.

36-летняя знаменитость подробно показала процесс преобразования в своем телеграм-канале. На кадрах видно, как специалисты аккуратно удаляют наращенные волосы, которые были неотъемлемой частью ее имиджа на протяжении двадцати лет. После завершения процедуры Погребняк предстала перед камерами со светлыми волосами, достигающими плеч.

В сопроводительном тексте к публикации блогерша объяснила, что сознательно пошла на этот шаг, чтобы сделать паузу в использовании искусственных прядей. Она подчеркнула, что готова показать свою естественную красоту без каких-либо дополнений. На фотографиях Мария позирует в стильной клетчатой рубашке-платье, демонстрируя обновленный образ.

