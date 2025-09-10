Две российские теннисистки отказали в свидании датчанину Руне

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, рассказала в интервью на YouTube-канале First & Red, что теннисисты часто зовут ее на свидание.

Ранее 26-летняя Калинская встречалась с экс-первой ракеткой мира Янником Синнера. Спортсменка рассказала, что ухажеры обычно сдаются после первого отказа. Но вот датчанин Хольгер Руне звал ее на свидание раз десять.

«Он, по-моему, всем пишет. Ну ладно, пускай, он заслуживает всего этого. Он слишком много о себе думает. Может быть, он безнадега такой», — рассказала Калинская.

Также о знаках внимания со стороны Руне говорила другая российская теннисистка, Вероника Кудерметова. Она заявила датчанину, что замужем.

22-летний Хольгер Руне занимает 11-е место в рейтинге АТР (высшей в карьере была четвертая позиция). Датчанин завоевал за карьеру пять титулов на турнирах АТР и заработал более $14 млн призовых.