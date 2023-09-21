Две спортивные школы олимпийского резерва из Балашихи получат губернаторский грант

Самой высокой оценки удостоились спортивные школы олимпийского резерва им. Ляпкина и «Метеор» в Балашихе. Они вошли в топ лучших спортшкол и получат грант.

Как сообщили в администрации городского округа Балашиха, всего за грант боролись 126 школ. Лучшими признали 30 из них.

«Для нас принципиально важно поддерживать и развивать как профессиональный, так и любительский спорт. Осенью 30-ти лучшим спортивным школам региона выделим гранты, которые будут направлены на стимулирующие выплаты, чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых спортсменов», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Руководители и тренеры лучших СШОР получат существенную ежемесячную прибавку. Так, для руководителей она составит до 53 тысячи рублей, для тренеров – до 10 тысяч.

Отметим, что рейтинг по итогам прошлого года формируется из нескольких показателей. В них входит уровень спортивного мастерства, достижения воспитанников и тренерского состава.

Славная история СШОР Ю. Е. Ляпкина началась в 2008 году. Сегодня здесь обучают мальчишек и девчонок сразу двенадцати видам спорта, среди которых – бокс, дзюдо, фигурное катание, стрельба из лука и другие.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» была основана в 2004 году. Среди ее воспитанников – талантливые пловцы, футболисты, гимнасты, борцы, танцоры и другие спортсмены.

Отметим, что в городском округе Балашиха уделяется большое внимание развитию спорта. У жителей округа есть возможность заниматься и профессионально, и на любительском уровне.