Харри Кейн выиграл «Золотой мяч»: форвард «Баварии» и сборной Англии забил 73 гола за сезон

Культура и спорт

Фото: [сайт церемонии «Золотого мяча»]

В Лондоне прошла церемония вручения «Золотого мяча». Награду символично забрал англичанин, лучшим футболистом мира признан нападающий «Баварии» Харри Кейн.

В последний раз «Золотой мяч» доставался английскому футболисту 25 раз назад, тогда его выиграл молодой нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн.

Достижения Кейна

33-летний нападающий долго шел к признанию и, безусловно, приз заслужил. В минувшем сезоне он выиграл с «Баварией» чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, добрался до полуфинала Лиги чемпионов, а в составе сборной Англии завоевал бронзу на чемпионате мира.

Харри Кейн забил невероятные 73 мяча в сезоне 2025/2026. Голы распределились следующим образом: 36 — в Бундеслиге, 10 — в Кубке Германии, 14 — в Лиге чемпионов, 1 — в Суперкубке Германии, 12 — в составе сборной (в том числе шесть голов на чемпионате мира).

Фото: [УЕФА]

«Спасибо всем, кто за меня голосовал. Представляю, как непросто было в этом году. Мне противостояли невероятные игроки, некоторые из моих одноклубников, несколько игроков мирового уровня, которые сегодня здесь», — сказал Кейн на церемонии.

Отдельно нападающий поблагодарил «Тоттенхэм», за который выступал много лет, но так и не выиграл с лондонским клубом ни одного командного трофея.

Кейн также получил приз Герда Мюллера — лучшему нападающему сезона.

Конкуренты Кейна

За несколько недель до церемонии «Золотого мяча» Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль устроили не слишком красивые пиар-кампании. Самовозвеличивание имело, скорее, обратный эффект. Мбаппе в итоге стал вторым, Ямаль третьим.

Четвертое место занял обладатель «Золотого мяча» в 2024 году испанец Родри, восьмикратный победитель Лионель Месси стал пятым. Время, когда выбор лучшего футболиста мира состоял из Месси и Криштиану Роналду, окончательно прошло. Уже в третий раз подряд приз не достался ни тому, ни другому.

Впервые за долгое время в первой пятерке не оказалось ни одного победителя Лиги чемпионов. Напомним, год назад приз достался Усману Дембеле, и именно победа ПСЖ в ЛЧ во многом определила этот выбор. В этом году Хвича Кварацхелия стал шестым, Дембеле — седьмым, Фабиан Руис — десятым. Также в десятку попали Эрлинг Холанд (восьмое место) и Майкл Олисе (девятое).

Другие награды

Ламин Ямаль

Фото: [Ламин Ямаль/ФИФА]

Ламин Ямаль все-таки без своего приза не остался. Вингер «Барселоны» в третий раз подряд признан лучшим молодым футболистом мира.

Приз лучшему вратарю получил Унаи Симон («Атлетик», сборная Испании). Россиянин Матвей Сафонов из ПСЖ в голосовании занял высокое четвертое место. Выше него оказались Давид Райя («Арсенал») и Тибо Куртуа («Реал»).

Лучшим тренером предсказуемо стал наставник чемпионов мира испанец Луис де ла Фуэнте, лучшим клубом — ПСЖ. Алексия Путельяс в третий раз выиграла женский «Золотой мяч».

Читайте также

Меган Фокс объяснила, почему испытывает вину перед дочерью

Меган Фокс объяснила, почему испытывает вину перед дочерью

Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ

Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ

«Другая форма любви»: Костенко оправдала Тарасова за сдержанность в шоу «Ставка на любовь»

«Другая форма любви»: Костенко оправдала Тарасова за сдержанность в шоу «Ставка на любовь»

14-летняя дочь Бони уговорила маму купить браслет Hermès за €1500

14-летняя дочь Бони уговорила маму купить браслет Hermès за €1500

SHAMAN побрился топором под новую песню

SHAMAN побрился топором под новую песню

Тарасов попытался оправдаться после обвинений в подавлении Костенко на шоу «Ставка на любовь»

Тарасов попытался оправдаться после обвинений в подавлении Костенко на шоу «Ставка на любовь»

Невестка Валерии показала откровенные фото на фоне заката

Невестка Валерии показала откровенные фото на фоне заката

Капитан СКА может покинуть клуб после прихода Разина

Капитан СКА может покинуть клуб после прихода Разина

Марченко не пощадил бывших: форвард «Торонто» забил в первом же матче против «Коламбуса»

Марченко не пощадил бывших: форвард «Торонто» забил в первом же матче против «Коламбуса»

Карпин рассказал, что не собирался оставаться в футболе после завершения карьеры игрока

Карпин рассказал, что не собирался оставаться в футболе после завершения карьеры игрока

Экс-игрок НХЛ восхитился атмосферой матча в Оттаве, где болельщики хейтили Брэди Ткачака

Экс-игрок НХЛ восхитился атмосферой матча в Оттаве, где болельщики хейтили Брэди Ткачака

Больше не «держим строй»: трагически скончался рэпер Миша Маваши

Больше не «держим строй»: трагически скончался рэпер Миша Маваши

Добавьте mosregtoday.ru в избранное