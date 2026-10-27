Харри Кейн выиграл «Золотой мяч»: форвард «Баварии» и сборной Англии забил 73 гола за сезон

В последний раз «Золотой мяч» доставался английскому футболисту 25 раз назад, тогда его выиграл молодой нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн.

Достижения Кейна

33-летний нападающий долго шел к признанию и, безусловно, приз заслужил. В минувшем сезоне он выиграл с «Баварией» чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, добрался до полуфинала Лиги чемпионов, а в составе сборной Англии завоевал бронзу на чемпионате мира.

Харри Кейн забил невероятные 73 мяча в сезоне 2025/2026. Голы распределились следующим образом: 36 — в Бундеслиге, 10 — в Кубке Германии, 14 — в Лиге чемпионов, 1 — в Суперкубке Германии, 12 — в составе сборной (в том числе шесть голов на чемпионате мира).

Фото: [ УЕФА ]

«Спасибо всем, кто за меня голосовал. Представляю, как непросто было в этом году. Мне противостояли невероятные игроки, некоторые из моих одноклубников, несколько игроков мирового уровня, которые сегодня здесь», — сказал Кейн на церемонии.

Отдельно нападающий поблагодарил «Тоттенхэм», за который выступал много лет, но так и не выиграл с лондонским клубом ни одного командного трофея.

Кейн также получил приз Герда Мюллера — лучшему нападающему сезона.

Конкуренты Кейна

За несколько недель до церемонии «Золотого мяча» Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль устроили не слишком красивые пиар-кампании. Самовозвеличивание имело, скорее, обратный эффект. Мбаппе в итоге стал вторым, Ямаль третьим.

Четвертое место занял обладатель «Золотого мяча» в 2024 году испанец Родри, восьмикратный победитель Лионель Месси стал пятым. Время, когда выбор лучшего футболиста мира состоял из Месси и Криштиану Роналду, окончательно прошло. Уже в третий раз подряд приз не достался ни тому, ни другому.

Впервые за долгое время в первой пятерке не оказалось ни одного победителя Лиги чемпионов. Напомним, год назад приз достался Усману Дембеле, и именно победа ПСЖ в ЛЧ во многом определила этот выбор. В этом году Хвича Кварацхелия стал шестым, Дембеле — седьмым, Фабиан Руис — десятым. Также в десятку попали Эрлинг Холанд (восьмое место) и Майкл Олисе (девятое).

Другие награды

Фото: [ Ламин Ямаль/ФИФА ]

Ламин Ямаль все-таки без своего приза не остался. Вингер «Барселоны» в третий раз подряд признан лучшим молодым футболистом мира.

Приз лучшему вратарю получил Унаи Симон («Атлетик», сборная Испании). Россиянин Матвей Сафонов из ПСЖ в голосовании занял высокое четвертое место. Выше него оказались Давид Райя («Арсенал») и Тибо Куртуа («Реал»).

Лучшим тренером предсказуемо стал наставник чемпионов мира испанец Луис де ла Фуэнте, лучшим клубом — ПСЖ. Алексия Путельяс в третий раз выиграла женский «Золотой мяч».