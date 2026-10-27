В Лондоне ажиотаж вокруг церемонии «Золотого мяча» вызвал пробки

Церемония вручения премии «Золотой мяч» по версии журнала France Football вызвала большой интерес у болельщиков в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил руководитель футбольного YouTube-канала «Мяч Production» Александр Журавлев.

Мероприятие проходит в театре «Палладиум». У места проведения собрались многочисленные поклонники футбола, а некоторые подростки забирались на торговые палатки, чтобы увидеть любимых игроков.

По словам Журавлева, движение в районе церемонии оказалось затруднено, из-за чего футболисты прибывали с опозданием. Это повлияло на время начала мероприятия.

В зале собрались известные игроки и зрители. Среди главных претендентов на награду выделялись француз Килиан Мбаппе и англичанин Гарри Кейн, которым достались лучшие места. Во время церемонии организаторы объявили пятиминутную рекламную паузу, вызвавшую заметное недовольство публики.

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