Минобороны РФ сообщило о прекращении огня на херсонском направлении

Российские военные с 04:00 мск 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек. В Минобороны России сообщили, что предстоит провести инженерную разведку и обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны.

Вооруженные силы России с четырех часов утра 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении. Режим тишины ввели в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как ранее заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, для проведения миссии планируется обследовать территорию и подготовить безопасный маршрут для гуманитарной колонны. Это необходимо для обеспечения безопасности людей и доставки в населенный пункт социально значимых грузов.

В российском военном ведомстве утверждают, что подъездные дороги к Алешкам регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников. По данным Минобороны, с 19 октября по населенному пункту и основным дорогам к нему нанесли 18 артиллерийских ударов и более 120 ударов БПЛА. За это же время российские военные, как сообщается, обезвредили свыше 300 взрывоопасных предметов и мин.

О сложной гуманитарной ситуации в Алешках пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил еще 21 сентября. Тогда он заявил, что из-за обстрелов и атак беспилотников в город не удается доставлять продукты и медикаменты.

По информации Кремля, 9 октября Владимир Путин обсудил гуманитарную ситуацию в Алешках с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о взаимодействии российского уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп.

26 октября Песков сообщил, что договоренность о гуманитарной операции может стать примером для проведения подобных миссий на других участках. Он также отметил участие американской стороны в согласовании инициативы.

В Кремле рассчитывают, что украинская сторона выполнит достигнутые договоренности. Подготовка безопасного маршрута и проведение инженерной разведки должны обеспечить условия для движения гуманитарной колонны в Алешки.

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