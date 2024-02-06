Две выставки откроются в Подмосковье к 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева

Две новые выставки откроются в Подмосковье в рамках празднования 190-летия со дня рождения великого ученого Дмитрия Менделеева. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиции «Минералы. Формула гармонии» и «Мир керосиновых ламп» будут открыты в усадьбе Боблово музея-заповедника Менделеева и Блока в Клину.

Первая выставка посвящена минералам, которыми увлекался Менделеев. Ученый внес значительный вклад в развитие горной промышленности страны и даже стал почетным членом Минералогического общества.

Во второй экспозиции представлены редкие керосиновые лампы. Менделеев в течение жизни увлекался переделкой ламп, чтобы добиться лучшего горения масел. Однажды он даже организовал конкурс ламп,в котором приняли участие изобретатели из разных стран.

Возрастное ограничение 6+