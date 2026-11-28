Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ей непросто принять взросление младшего сына. Поводом стало недавнее изменение в их ежедневном ритуале — годовалый ребенок больше не нуждается в грудном молоке, сообщил Voice.

Телеведущая опубликовала видео, снятое в детской: на кадрах она укачивает малыша, чтобы тот заснул. Этот ритуал, как выяснилось, у многодетной мамы изменился — неделю назад ребенок отказался от груди.

«Я больше никогда не буду кормить грудью. От этого осознания крупные слезы наворачиваются на глаза. Я очень люблю кормить малышей. Спасибо моему телу за эту возможность. Спасибо мне за все усилия, которые пришлось приложить, чтобы сохранить ГВ в таком насыщенном и порой беспощадном режиме», — рассказала Регина.

Однако Тодоренко хотелось бы продлить тесную связь с сыном, которую давал этот период. Жена музыканта не скрывает: ей трудно смириться с тем, что теперь она нужна ребенку меньше. Происходящее она воспринимает очень эмоционально.

«Теперь он ест борщ, а я тихонько плачу по ночам, проживая нашу первую сепарацию», — резюмировала звезда телевидения.

По данным издания, телеведущая Регина и певец Влад Топалов женаты восемь лет. В семье растут трое детей: старшему семь лет, среднему — четыре года, младшему — год. Телеведущая совмещает материнство и работу.

Ранее сообщалось, что Решетова рассказала о самочувствии и присвоила мужу титул «Мужчина года».