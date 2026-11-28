В среду, 25 ноября, в Подольске открылся масштабный форум добровольческого сообщества — II Слет волонтеров. Площадкой для встречи стала территория Детско‑юношеского оздоровительного центра «Родина», где собрались более 150 активных жителей округа: юные школьники, студенты и педагоги, для которых помощь и соучастие — не просто слова, а осознанный выбор, сообщила администрация городского округа.

Двухдневный формат мероприятия продуман так, чтобы каждый участник не только получил новые знания, но и смог внести свой вклад в развитие местного волонтерства. Главная цель — создать пространство для обмена опытом, поиска свежих решений и объединения усилий. Работа выстроена по пяти ключевым направлениям: событийное волонтерство, экологические инициативы, гражданско‑патриотические проекты, медийное сопровождение добровольчества, а также подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях и спасательной деятельности.

Программа насыщена практическими и творческими форматами: участников ждут прикладные мастер‑классы, интенсивные тренинги, выступления экспертов, командные игры, интеллектуальные состязания и культурные активности. Такой микс позволяет не только прокачать навыки, но и почувствовать себя частью большого сообщества, где ценятся инициатива и взаимовыручка.

Торжественное открытие задало теплый, энергичный тон всему форуму. Атмосфера была по‑настоящему живой: волонтеры активно поддерживали спикеров, с радостью включались в интерактивные блоки и даже устроили небольшой танцевальный флешмоб — так неформально и искренне они показали, что добровольчество для них — это про эмоции и людей.

С напутственными словами к собравшимся обратились директор ДЮОЦ «Родина», депутат Совета депутатов округа Илья Скоморохов, представители комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации, а также активисты местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья». Их выступления подчеркнули значимость личного вклада каждого волонтёра и важность системной поддержки добровольческих инициатив на уровне округа.

Итогом Слета станут пять проектных идей — по одной на каждое из направлений волонтерской работы. Эти концепции планируется воплотить в жизнь в 2027 году при содействии комитета по культуре, туризму и молодежной политике. Таким образом, форум не просто дает площадку для диалога, а становится реальным стартом для новых добрых дел.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Мы вместе», который входит в национальный проект «Молодежь и дети». Это подчеркивает, что развитие добровольчества — не локальная задача, а часть большой государственной стратегии по вовлечению молодёжи в социально значимые практики и формированию культуры взаимопомощи.

Ранее сообщалось, что подмосковная студэкспедиция получила награду межуниверситетской программы «Открываем Россию заново».