Спустя 11 лет раскрыто дерзкое ограбление банка на Варшавском шоссе: справедливость настигла преступника благодаря современным криминалистическим технологиям. Как рассказали ТАСС в прокуратуре Москвы, ключ к разгадке дал ДНК‑профиль злоумышленника — его данные, внесенные в федеральную базу, совпали с генетическим материалом мужчины, который уже отбывал наказание в колонии за другое правонарушение.

По данным издания, фигурантом дела стал 56‑летний мужчина. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ — разбой, совершенный в особо крупном размере. Сейчас уголовное дело передано в суд, подозреваемый находится под стражей.

«10 июля 2015 года, Москва. Сотрудники отделения одного из банков на Варшавском шоссе уже завершали свой очередной обычный рабочий день. Клиентов в офисе уже не было, как вдруг в помещение вошел мужчина в красной куртке, на лице у него был натянут капроновый чулок, на голове кепка. Неизвестный резко достал пистолет и, демонстрируя его сотрудницам банка, потребовал оставаться на местах, сообщив, что происходит ограбление», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, схема преступления была предельно жесткой: грабитель принудил сотрудницу банка открыть кассовое помещение и сейф, после чего похитил крупную сумму — более ₽9 млн в разных валютах — и скрылся с места преступления.

«Убегая с места преступления, он переоденется - снимет приметную красную куртку и выбросит ее в одном из дворов недалеко от банка. Вещь найдут оперативники, эксперты обнаружат на ней ДНК преступника. Профиль был внесен в федеральную базу и спустя 11 лет обнаружится совпадение с ДНК обвиняемого, который отбывал наказание в исправительной колонии в Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью человека», —рассказали в столичном надзорном ведомстве.

Дополнительным доказательством стала портретная экспертиза: специалисты сопоставили внешность мужчины на кадрах с камер видеонаблюдения, снятых в отделении банка в день ограбления, с обликом обвиняемого и подтвердили, что это один и тот же человек. Таким образом, совокупность улик — от ДНК до видеофиксации — позволила следствию восстановить полную картину преступления и довести дело до суда.

«Даже спустя 11 лет потерпевшие дали подробные показания. Одна из сотрудниц, к которой нападавший подошел ближе всего, опознала задержанного», — рассказали в ведомстве.

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