В столичном регионе готовятся к очередному снегопаду: по прогнозу Гидрометцентра, в среду, 2 декабря, Москву и Подмосковье вновь накроет снег. Как сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, прирост свежевыпавшего снега может составить до 5 см.

«Снегопад мы ждем 2 декабря. Временами снег. Возможно, выпадет 3-5 см снега», — сказала она.

При этом синоптик подчеркивает, что интенсивность осадков будет ниже, чем у снегопада, который накрыл регион в конце ноября. Таким образом, новый снежный покров может стать скорее дополнением к уже имеющемуся, а не серьезным погодным испытанием.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали гололедицу и до –7 градусов в Подмосковье 28 ноября.