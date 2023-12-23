Двенадцать тысяч детей участников СВО из Подмосковья побывали на Губернаторской новогодней елке

Накануне в Подмосковье состоялась Губернаторская новогодняя елка, которую посетили 12 тысяч детей, чьи папы являются участниками специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.

Отмечается, что елку открыли Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина и руководитель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, которые вместе с тем приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

«Чудеса современных сценических технологий, фантазийные костюмы и многое другое погрузили детей в настоящую волшебную предновогоднюю сказку, а по окончании представления каждый ребенок получил новогодний подарок», — рассказали в ведомстве.

Ожидается, что в предстоящий понедельник пройдут аналогичные елки для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из семейных центров. И всего мероприятиями будет охвачено восемнадцать тысяч детей.