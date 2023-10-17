Двенадцатилетний российский музыкант выиграл конкурс пианистов в Нэшвилле

Триумфом 12-летнего российского музыканта Елисея Мысина завершился престижный международный конкурс имени Шопена в американском Нэшвилле. Он выиграл первую премию и получил приз зрительских симпатий.

Елисей был самым юным участником конкурса, он состязался с соперниками в возрасте 16-22 лет и был единственным представителем России.

Ранее вундеркинд уже становился победителем международных конкурсов в Дюссельдорфе и Кливленде.

Елисей Мысин – ученик музыкальной школы при Московской консерватории и стипендиат фонда «Новые имена». Широкая российская публика знает его по телеконкурсу «Синяя птица».