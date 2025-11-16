Двойной успех Подольска: боксеры завоевали серебро на первенстве Европы

Подольские боксеры триумфально выступили на первенстве Европы, завоевав две серебряные медали и укрепив позиции российского спорта на международной арене. Об этом сообщается в телеграм-канале главы городского округа Подольск Григория Артамонова.

Воспитанники разных спортивных школ города показали блестящие результаты в престижном турнире. Михаил Усов из спортшколы олимпийского резерва «Космос» боролся за золото в весовой категории до 80 кг среди спортсменов 19-22 лет, выступая в особом статусе — капитана сборной России. Эта роль требовала от него не только личных побед, но и руководства командой, ответственности за всех атлетов национальной сборной.

Вторую серебряную награду в копилку подольского спорта принес Арсений Жильцов, представляющий СШОР «Весна». Молодой человек посвятил боксу десять лет жизни, превратив ринг в свою естественную стихию, а этот вид спорта — в настоящее призвание.

Оба спортсмена, несмотря на принадлежность к разным тренировочным базам, продемонстрировали высочайший уровень подготовки и волю к победе. Их достижения особенно значимы на фоне сложной международной обстановки, когда каждое выступление российских атлетов за рубежом становится доказательством непрекращающегося развития отечественного спорта.

