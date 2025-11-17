Дворец культуры «Тепловозостроитель»: 90 лет в авангарде культурной жизни Коломны и Подмосковья

В пятницу, 14 ноября, Дворец культуры «Тепловозостроитель» торжественно отметил свое 90-летие. Праздничный вечер прошел под лозунгом «90 — это только начало».

Для гостей праздника подготовили насыщенную и яркую концертную программу. В мероприятии приняли участие творческие коллективы ДК и приглашенные артисты. Среди зрителей присутствовали ветераны учреждения, которые долгие годы посвятили развитию культуры и искусства.

На протяжении девяти десятилетий дворец культуры сохраняет статус ключевого центра культурной и общественной жизни городского округа Коломна. Его творческие коллективы, включающие как детские, так и взрослые составы, успешно представляют не только родной город, но и всю Московскую область на престижных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня.

Ежегодная событийная программа ДК насчитывает порядка 500 мероприятий, которые проходят как на собственной сцене учреждения, так и на различных площадках города. В стенах «Тепловозостроителя» ведут активную деятельность 33 клубных формирования, объединяющих более 1100 участников разных возрастов.

Особой гордостью дворца культуры являются коллективы, удостоенные почетных званий: народный коллектив — ансамбль русской песни «Прялица», народный коллектив — «Коломенский Народный театр», образцовый коллектив — ансамбль народного танца «Пламя», образцовый коллектив — детский театральный коллектив «Сказка».

Творческие команды демонстрируют высочайший уровень исполнительского мастерства, внося значительный вклад в сохранение и развитие традиций народного творчества и театрального искусства.