Дворец культуры в Воскресенске включен в список объектов культурного наследия Подмосковья

Дворец культуры «Химик» десятки лет является одним из самых излюбленных мест отдыха и проведения досуга воскресенцев. Это уникальное учреждение вошло в список зданий культурного наследия Московской области.

Автор проекта — известный разработчик типовых проектов клубов Константин Барташевич. Дом культуры с примыкающими к нему парковыми зонами великолепно сформировал центр города. Росписи потолка фойе выполнены художниками Игорем Радоманом и Константином Аксеновым. Залы украшены лепниной и люстрами, которые сохранились

Первых посетителей ДК принял в 1955 году. Здесь проводятся концерты и спектакли, торжественные мероприятия. Работают творческие коллективы, студии и кружки. Среди тех, кто выходил на сцену, легендарные певцы и артисты Клавдия Шульженко, Валентина Серова, Иосиф Кобзон, Владимир Высоцкий и другие.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали медали чемпионата России по пляжному волейболу.