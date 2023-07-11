Подмосковные спортсмены завоевали медали чемпионата России по пляжному волейболу

В Центре пляжного волейбола в Анапе (Краснодарский край) состоялся чемпионат страны среди глухих спортсменов. С золотой медалью вернулся домой волейболист из городского округа Мытищи Михаил Емельянов.

К этому турниру игрок спортшколы «Авангард» готовился в паре с Максимом Селютиным из Москвы. В финальном матче была одержана победа над сургутянами Максимом Салминым и Виктором Рукавишниковым в трех сетах — 2:1.

В соревнованиях женских дуэтов подмосковные волейболистки Наталья Трубовой и Светлана Авлияровой заняли третье место. Подготовку к чемпионату они вели с помощью областного Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине модернизируют привокзальную площадь.