Двух сотрудников ХК «Салават Юлаев» задержали в Хабаровске за попытку вывоза черной икры

Двух руководителей хоккейного клуба «Салават Юлаев» задержали в аэропорту Хабаровска за попытку незаконного вывоза 2,5 кг черной икры, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По данным канала, заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын и начальник команды Юрий Попов были задержаны 6 марта. Уфимская команда возвращалась домой после победного матча с «Амуром» (2:1).

У мужчин обнаружили пять полукилограммовых банок ценного продукта. Попов заявил, что все банки принадлежат ему, а приобрел он их с рук. По его словам, продавец заверил, что икра выращена искусственно, поэтому проблем с вывозом не возникнет. Чеков или иных документов, подтверждающих покупку, Попов предоставить не мог. На него составили протокол проверки.

После опроса сотрудников хоккейного клуба отпустили (правда, им пришлось добираться домой без уже улетевшей команды), а икру отправили на экспертизу.

Ранее хоккеист Никита Гребенкин рассказал о симпатиях к России в раздевалке «Торонто».