Хоккеист Гребенкин рассказал, что в раздевалке «Торонто» все на стороне России
Экс-форвард «Торонто» Гребенкин: про нашу страну никто плохого слова не сказал
Фото: [ХК «Металлург»]
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребенкин рассказал «Матч ТВ», как относятся в Канаде к России.
На минувшей неделе Гребенкин был обменян из «Торонто» в «Филадельфию» в рамках сделки по форварду Скотту Лоутону.
Хоккеист признался, что в раздевалке «Торонто» обсуждалась политика.
«Про нашу страну никто плохого слова не сказал. Все за Россию. Но насчет Трампа — да, идут споры между ребятами, что происходит. И много недовольных», — сказал Гребенкин.
Он уточнил, что речь идет не об основной команде «Торонто Мейпл Лифс», а о фарм-клубе «Торонто Марлиз». Гребенкин большую часть сезона провел в АХЛ, где в 39 матчах набрал 21 (9+12) очко. За основную команду нападающий сыграл семь матчей и результативными баллами не отметился.
После переезда в Пенсильванию 21-летний Гребенкин будет выступать за фарм-клуб «Филадельфии» «Лихай Вэлли Фантомс».
Ранее белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас восхитился щедростью капитана команды Алексея Овечкина.