Хоккеист Гребенкин рассказал, что в раздевалке «Торонто» все на стороне России

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребенкин рассказал «Матч ТВ», как относятся в Канаде к России.

На минувшей неделе Гребенкин был обменян из «Торонто» в «Филадельфию» в рамках сделки по форварду Скотту Лоутону.

Хоккеист признался, что в раздевалке «Торонто» обсуждалась политика.

«Про нашу страну никто плохого слова не сказал. Все за Россию. Но насчет Трампа — да, идут споры между ребятами, что происходит. И много недовольных», — сказал Гребенкин.

Он уточнил, что речь идет не об основной команде «Торонто Мейпл Лифс», а о фарм-клубе «Торонто Марлиз». Гребенкин большую часть сезона провел в АХЛ, где в 39 матчах набрал 21 (9+12) очко. За основную команду нападающий сыграл семь матчей и результативными баллами не отметился.

После переезда в Пенсильванию 21-летний Гребенкин будет выступать за фарм-клуб «Филадельфии» «Лихай Вэлли Фантомс».

Ранее белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас восхитился щедростью капитана команды Алексея Овечкина.