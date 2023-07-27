Двухдневный фестиваль «Гуляй Город», посвященный Битве при Молодях, пройдет в подмосковном Чехове

Уже на этих выходных в селе Молоди городского округа Чехов пройдет фестиваль «Гуляй Город», посвященный победе в Битве при Молодях.

Отмечается, что в прошлом году данный фестиваль собрал более 42 тысяч человек за один день проведения, а также показал высокую потребность российского общества в мероприятиях, пропагандирующих традиционные русские ценности и культуру.

«Если спросить, что такое Подмосковье, ответы могут быть разные. Для наших защитников — это последний рубеж обороны столицы. В самые трудные для Отечества времена наша земля принимала очень тяжелые бои: так было и в 1941 году, и в 1812-м, и в 16-м веке при Молодях. И сегодня „Гуляй Город“ объединяет всех, кто любит свою страну, знает нашу общую историю», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

В этом году фестиваль «Гуляй Город» пройдет в 2-дневном формате с масштабной застройкой более тридцати гектаров с зонированием территории на историческую и современную. Культурно-историческая программа фестиваля погрузит в атмосферу времён Руси XVI века.

Также фестиваль станет отличной площадкой для знакомства детей с русской культурой — на территории предусмотрены детские исторические и современные аттракционы, мастер-классы, подвижные игры, конкурсы с призами и исторический квест с элементами ориентирования на местности.