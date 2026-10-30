Старт эксперимента переносят: почему оргнабор мигрантов не запустят с 1 января 2027 года

Эксперт Нуждин: перенос старта карты для мигрантов нужен для проработки базы

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

С 2027 года иностранцам, работающим в России, вместо привычного патента начнут выдавать идентификационную карту. Патент сейчас позволяет трудоустраиваться почти к любому работодателю, а новая система, которую в рамках эксперимента внедряет МВД, будет опираться на идентификационную карту и цифровые реестры, сообщил rosbalt.ru.

Как пишут СМИ, старт эксперимента сдвинули с 1 января 2027 года на 1 марта. Причина — затянувшаяся подготовка законопроекта и цифровой инфраструктуры. Система должна выдерживать пиковые нагрузки при массовой регистрации и работать без сбоев.

Остаются и другие недоработки. По мнению эксперта, спешить с созданием таких сложных механизмов не стоит.

«Пока не очень понятно, может ли и каким образом механизм оргнабора быть увязан с платформенной занятостью, как будет организована деятельность частных агентств занятости, которые сегодня на законных основаниях осуществляют посредничество между работником и работодателем, нет и полной ясности о статусе граждан ЕАЭС, имеющих сейчас право работать в России без патентов и разрешений», — отмечает заведующая Научно-исследовательской лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ, к. э. н. Ольга Чудиновских.

По данным издания, организованный набор накладывает на бизнес серьезные обязательства и ответственность, а компаниям нужно время, чтобы скорректировать планы.

«Откладывание старта оргнабора является вынужденным компромиссом между нацеленностью государства на скорейшее обеление рынка труда посредством внедрения дорогого для бизнеса механизма цифрового контроля найма с конкретным финансовым покрытием рисков и недопущением коллапса отраслей, традиционно использующих труд мигрантов: стройка, логистика (склады, маркетплейсы, курьерские службы), ЖКХ, промышленное производство», — высказывает мнение старший научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН, к. э. н. Сергей Гатауллин.

При этом эксперты подчеркивают: речь идет о переносе сроков, а не об отказе от реформы. За время подготовки предстоит найти баланс между задачами национальной безопасности, потребностью экономики в рабочей силе и способностью работодателей соблюдать новые правила найма.

«Этот шаг обусловлен необходимостью всесторонней проработки нормативно-правовой базы и внесения практических изменений с учетом позиций всех заинтересованных сторон (бизнеса, регионов, силовых и гражданских ведомств)», — поясняет председатель комитета по развитию национального рынка труда и мониторингу миграционных процессов «Опоры России» Сергей Нуждин.

Согласно прогнозу Минтруда, к 2030 году экономике понадобится дополнительно 3,1 млн работников по сравнению с базовым 2022 годом. Одновременно придется решать, кем заменить людей, выходящих на пенсию.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мигрант купил гражданство РФ через фиктивное участие в СВО.

Актуально

Читайте также

Соседи, мигранты и полиция: адвокат объяснил, как правильно сообщить о подозрительной квартире

Соседи, мигранты и полиция: адвокат объяснил, как правильно сообщить о подозрительной квартире

Дешевая рабочая сила или кадровое решение? Эксперт назвала главные риски привлечения работников из Индии

Дешевая рабочая сила или кадровое решение? Эксперт назвала главные риски привлечения работников из Индии

Добавьте mosregtoday.ru в избранное