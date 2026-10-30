Старт эксперимента переносят: почему оргнабор мигрантов не запустят с 1 января 2027 года

С 2027 года иностранцам, работающим в России, вместо привычного патента начнут выдавать идентификационную карту. Патент сейчас позволяет трудоустраиваться почти к любому работодателю, а новая система, которую в рамках эксперимента внедряет МВД, будет опираться на идентификационную карту и цифровые реестры, сообщил rosbalt.ru.

Как пишут СМИ, старт эксперимента сдвинули с 1 января 2027 года на 1 марта. Причина — затянувшаяся подготовка законопроекта и цифровой инфраструктуры. Система должна выдерживать пиковые нагрузки при массовой регистрации и работать без сбоев.

Остаются и другие недоработки. По мнению эксперта, спешить с созданием таких сложных механизмов не стоит.

«Пока не очень понятно, может ли и каким образом механизм оргнабора быть увязан с платформенной занятостью, как будет организована деятельность частных агентств занятости, которые сегодня на законных основаниях осуществляют посредничество между работником и работодателем, нет и полной ясности о статусе граждан ЕАЭС, имеющих сейчас право работать в России без патентов и разрешений», — отмечает заведующая Научно-исследовательской лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ, к. э. н. Ольга Чудиновских.

По данным издания, организованный набор накладывает на бизнес серьезные обязательства и ответственность, а компаниям нужно время, чтобы скорректировать планы.

«Откладывание старта оргнабора является вынужденным компромиссом между нацеленностью государства на скорейшее обеление рынка труда посредством внедрения дорогого для бизнеса механизма цифрового контроля найма с конкретным финансовым покрытием рисков и недопущением коллапса отраслей, традиционно использующих труд мигрантов: стройка, логистика (склады, маркетплейсы, курьерские службы), ЖКХ, промышленное производство», — высказывает мнение старший научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН, к. э. н. Сергей Гатауллин.

При этом эксперты подчеркивают: речь идет о переносе сроков, а не об отказе от реформы. За время подготовки предстоит найти баланс между задачами национальной безопасности, потребностью экономики в рабочей силе и способностью работодателей соблюдать новые правила найма.

«Этот шаг обусловлен необходимостью всесторонней проработки нормативно-правовой базы и внесения практических изменений с учетом позиций всех заинтересованных сторон (бизнеса, регионов, силовых и гражданских ведомств)», — поясняет председатель комитета по развитию национального рынка труда и мониторингу миграционных процессов «Опоры России» Сергей Нуждин.

Согласно прогнозу Минтруда, к 2030 году экономике понадобится дополнительно 3,1 млн работников по сравнению с базовым 2022 годом. Одновременно придется решать, кем заменить людей, выходящих на пенсию.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мигрант купил гражданство РФ через фиктивное участие в СВО.