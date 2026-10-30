У экс-звезды «Дома-2» Алены Рапунцель отказали ноги и пропало зрение

Teleprogramma.org: у борющейся с раком Рапунцель отказали ноги и пропало зрение

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

У 29-летней бывшей участницы «Дома-2» Алены Рапунцель (Алены Савкиной), которая борется с раком четвертой стадии, возникли серьезные осложнения на фоне пневмонии, сообщает Teleprogramma.org.

Как рассказала сама Алена, у нее резко упал гемоглобин, потребовалось переливание крови. Три дня температура держалась на уровне 40 градусов, а антибиотики широкого спектра не помогали. Врачи были вынуждены назначить более сильные препараты, включая токсичный антибиотик.

Во время введения лекарства Рапунцель почувствовала слабость, головокружение, онемение языка, рта и кончиков пальцев. Затем у нее отказали ноги.

«Как же это было страшно! В прямом смысле слова я не чувствовала собственного веса, не ощущала опоры», — рассказала девушка.

Позже пропало и зрение — близкие предметы, по ее словам, сливались в размытую картинку. Онемение прошло через два дня, и тогда же восстановилось зрение. Врачи отменили препарат, так как у Алены оказалась сильная реакция на него.

Сейчас бывшая участница реалити-шоу надеется восстановить силы к концу недели, чтобы пройти ПЭТ-обследование. Она отметила, что из-за отсутствия иммунитета легко цепляет вирусы, а на их фоне развиваются сложные для лечения осложнения. Это уже вторая пневмония за три месяца.

Ранее главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова объяснила, почему рак IV стадии долго маскируется под простуду.

Актуально

Читайте также

Лолита высказалась об артистах, которые проходят «через постель» ради славы

Лолита высказалась об артистах, которые проходят «через постель» ради славы

«Хочется спрятаться»: Тимур Родригез признался, что хочет отдохнуть

«Хочется спрятаться»: Тимур Родригез признался, что хочет отдохнуть

«Я плакала неделю»: Довлатова заявила, что тяжело переживала переезд сына в другой город

«Я плакала неделю»: Довлатова заявила, что тяжело переживала переезд сына в другой город

Абрамович в третий раз стал дедом: у его сына и финалистки «Мисс Россия» родился сын

Абрамович в третий раз стал дедом: у его сына и финалистки «Мисс Россия» родился сын

Валя Иванова похвасталась дорогим подарком от Тимати

Валя Иванова похвасталась дорогим подарком от Тимати

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о семейной жизни

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о семейной жизни

«Еще какое‑то время прокручиваю в голове»: Лазарев признался, что не может уснуть после выступлений

«Еще какое‑то время прокручиваю в голове»: Лазарев признался, что не может уснуть после выступлений

«Метастазы начали расти опять по всему телу»: жених Лерчек рассказал о состоянии возлюбленной

«Метастазы начали расти опять по всему телу»: жених Лерчек рассказал о состоянии возлюбленной

Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

Папарацци заметили звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс на прогулке с мужем

Папарацци заметили звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс на прогулке с мужем

Клава Кока опровергла информацию о том, что увела Масленникова из отношений

Клава Кока опровергла информацию о том, что увела Масленникова из отношений

Дочь Алсу поздравила Яна Абрамова с Днем отца

Дочь Алсу поздравила Яна Абрамова с Днем отца

Добавьте mosregtoday.ru в избранное