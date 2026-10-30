У экс-звезды «Дома-2» Алены Рапунцель отказали ноги и пропало зрение

У 29-летней бывшей участницы «Дома-2» Алены Рапунцель (Алены Савкиной), которая борется с раком четвертой стадии, возникли серьезные осложнения на фоне пневмонии, сообщает Teleprogramma.org.

Как рассказала сама Алена, у нее резко упал гемоглобин, потребовалось переливание крови. Три дня температура держалась на уровне 40 градусов, а антибиотики широкого спектра не помогали. Врачи были вынуждены назначить более сильные препараты, включая токсичный антибиотик.

Во время введения лекарства Рапунцель почувствовала слабость, головокружение, онемение языка, рта и кончиков пальцев. Затем у нее отказали ноги.

«Как же это было страшно! В прямом смысле слова я не чувствовала собственного веса, не ощущала опоры», — рассказала девушка.

Позже пропало и зрение — близкие предметы, по ее словам, сливались в размытую картинку. Онемение прошло через два дня, и тогда же восстановилось зрение. Врачи отменили препарат, так как у Алены оказалась сильная реакция на него.

Сейчас бывшая участница реалити-шоу надеется восстановить силы к концу недели, чтобы пройти ПЭТ-обследование. Она отметила, что из-за отсутствия иммунитета легко цепляет вирусы, а на их фоне развиваются сложные для лечения осложнения. Это уже вторая пневмония за три месяца.

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