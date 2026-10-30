Сотни сердец, открытых добру: Зарайск отметил День волонтеров

Общество

Фото: [пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск]

В Зарайске 29 октября, в День волонтеров Подмосковья, в Театрально‑молодежном центре прошло торжественное мероприятие в честь добровольцев. В округе насчитывается свыше 500 волонтеров — это значимое сообщество, которое включается в решение важных задач в ключевые моменты.

Добровольцы оказывают разностороннюю помощь: участвуют в сборе гуманитарных грузов, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, содействуют в работе на избирательных участках, поддерживают местные инициативы, заботятся о пожилых людях и ветеранах, помогают бездомным животным, а также присоединяются к экологическим акциям.

На празднике присутствовали как опытные волонтеры, так и начинающие активисты. Глава округа Виктор Петрущенко поздравил участников и вручил наиболее активным благодарственные письма. Завершением вечера стал ритуал посвящения новичков — символическое начало их добровольческого и общественно-значимого пути.

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Зарайск

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