Сотни сердец, открытых добру: Зарайск отметил День волонтеров

В Зарайске 29 октября, в День волонтеров Подмосковья, в Театрально‑молодежном центре прошло торжественное мероприятие в честь добровольцев. В округе насчитывается свыше 500 волонтеров — это значимое сообщество, которое включается в решение важных задач в ключевые моменты.

Добровольцы оказывают разностороннюю помощь: участвуют в сборе гуманитарных грузов, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, содействуют в работе на избирательных участках, поддерживают местные инициативы, заботятся о пожилых людях и ветеранах, помогают бездомным животным, а также присоединяются к экологическим акциям.



На празднике присутствовали как опытные волонтеры, так и начинающие активисты. Глава округа Виктор Петрущенко поздравил участников и вручил наиболее активным благодарственные письма. Завершением вечера стал ритуал посвящения новичков — символическое начало их добровольческого и общественно-значимого пути.