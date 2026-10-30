Расширение ОМС: депутат Чаплин раскрыл новые обследования для россиян

Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, предусматривающий существенное расширение перечня бесплатного медицинского обследования для взрослых граждан. По словам депутата Государственной думы Никиты Чаплина, новые правила диспансеризации могут вступить в силу 1 марта 2027 года. В программу ОМС планируется включить высокотехнологичную диагностику, включая низкодозовую компьютерную томографию легких для лиц из группы риска и ультразвуковое исследование брюшной аорты. Изменения направлены на раннее выявление онкологических патологий и болезней системы кровообращения. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Проект приказа ведомства вводит узконаправленные диагностические исследования для граждан старшего возраста, имеющих определенные факторы риска. В частности, низкодозовая КТ легких станет доступна пациентам старше 50 лет с высоким индексом курения для выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях. В свою очередь, УЗИ брюшной аорты нацелено на профилактику смертельно опасных разрывов аневризмы: данное исследование предложат курящим или курившим в прошлом мужчинам в возрасте 65–75 лет, а также гражданам той же возрастной категории, чьи близкие родственники страдали аневризмой.

Помимо томографии и УЗИ, реформа включает глубокий скрининг сердечно-сосудистой системы. На основе анкетных данных врачи будут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца (ИБС), а при наличии ранее проведенных КТ грудной клетки — оценивать уровень коронарного кальция. Проект также скорректирует показания для проведения дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий (сосудов шеи), являющегося ключевым исследованием для предотвращения ишемических инсультов.

Депутат Никита Чаплин напомнил, что граждане в возрасте от 40 лет имеют право проходить бесплатную диспансеризацию ежегодно по полису ОМС. Базовый этап включает измерение артериального и внутриглазного давления, общий и биохимический анализы крови, ЭКГ и флюорографию. Внедрение новых высокоточных методов со II квартала 2027 года позволит существенно повысить выявляемость тяжелых хронических заболеваний.