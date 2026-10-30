В Одинцове возведут многоуровневый паркинг на 804 автомобиля

В Одинцове на Красногорском шоссе, вблизи госпиталя, продолжается строительство многоуровневого паркинга, рассчитанного на 804 машино-места, стройготовность объекта составляет 57%. Главное управление государственного строительного надзора Московской области приступило к внеплановой проверке строительства.

В рамках проекта парковочные места распределят по этажам, чтобы они могли занимать меньше земли, чем открытая наземная стоянка аналогичной вместимости. Строители продолжают возводить конструкции и монтировать внутренние инженерные системы. Работы проводит ООО «СЗ „Просторная Долина“, их завершат в первом квартале 2027 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.