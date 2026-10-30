В Люберцах построят трехзвездочную гостиницу

На Волковской улице в Люберцах возводят гостиницу категории «три звезды», стройготовность объекта составляет около 39% — завершить строительство планируется в сентябре 2027 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Специалисты ведут кладку наружных и внутренних стен, устройство оконных проемов и монтаж внутренних инженерных систем. В 21-этажном здании обустроят более 1,6 тыс. номером, там смогут разместить более 2,4 тыс. человек. Для маломобильных гостей проектом предусмотрены 60 адаптированных номеров.

На трех верхних этажах разместятся номера с увеличенной высотой потолков и панорамными окнами. Для автомобилей гостей предусмотрена подземная парковка. Общая площадь здания составит более 78 тыс. кв. м, работы контролируют инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.