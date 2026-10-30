Овечкину подарили гитару в Нэшвилле: капитан «Вашингтона» пообещал научиться играть

Капитан «Вашингтона» Овечкин получил в подарок именную гитару в Нэшвилле

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нэшвилл Предаторс»]

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл последний матч в Нэшвилле в регулярных чемпионатах НХЛ. 41-летний нападающий объявил о завершении заокеанской карьеры по окончании нынешнего сезона.

«Столичные» обыграли «Нэшвилл Предаторс» со счетом 4:3. Овечкин не отметился набранными очками, но принял участие в ряде торжественных мероприятий. В частности, капитан «Вашингтона» поучаствовал в символическом вбрасывании, посвященном включению в Зал славы «Предаторс» тренера Барри Тротца. Тротц много лет работал в Нэшвилле, а также приводил к Кубку Стэнли «Вашингтон» в 2018 году.

После матча Овечкину подарили артефакт, связанный с местной культурой (Нэшвилл считают мировой столицей кантри), —акустическую гитару Gibson, украшенную логотипами обеих команд и надписью «Алекс Овечкин № 8».

Овечкин пообещал научиться играть на инструменте.

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