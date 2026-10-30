Гардеробная вместо длинного коридора: что сегодня ценят покупатели квартир
Эксперт Наговицина: при выборе квартиры важны инфраструктура и функциональность
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Светлана Наговицина, генеральный директор одной из крупнейших риелторских сетей Приморья, — поделилась наблюдениями о том, как россияне выбирают жилье, сообщил vostokmedia.com.
По мнению эксперта, на первый план выходят три вещи. Первая — инфраструктура: какие сервисы рядом, где заняться спортом, как организованы территория и парковка. В проектах бизнес-класса отдельно смотрят на кафе и общественные пространства поблизости. Вторая — качество окружения. Третья — функциональность самого жилья. Здесь запросы предельно конкретны: продуманные зоны хранения и гардеробная ценятся выше протяженных коридоров. Иными словами, каждый метр должен работать на удобство.
Что касается отделки, то предчистовой вариант в этот раз выбирают чаще, отметила эксперт. Легче всего объяснить это экономией, но подтверждающих данных нет. Судя по разговорам с посетителями, людям важнее другое: возможность сделать интерьер под себя и не жить в условиях затяжного ремонта у соседей. Точную разницу в стоимости пока не называют — для корректного сравнения нужны квартиры одинаковой площади, планировки и в рамках одного проекта, а такой подборки еще не готовили.
«Сегодня консультации по вторичному жилью занимают заметную часть работы площадки. Переезд превратился в цепочку из нескольких шагов: сначала оценить то, что есть, посчитать бюджет, и только потом выбирать новый вариант», — отметила эксперт.
Ранее сообщалось, что студии и однокомнатные квартиры заняли половину рынка Москвы.