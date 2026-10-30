Ошибки системы: база иммиграции США считает Иванова и Иванову разными людьми

РИА Новости: в США россиянки решили массово отказаться от окончаний фамилий

Общество

Россиянки, переезжающие на постоянное место жительства в США, часто вынуждены отказываться от традиционных женских окончаний в фамилиях из-за бюрократических особенностей американской иммиграционной системы. Профессор русского языка Университета Брандейса (штат Массачусетс) Ирина Дубинина в беседе с журналистами пояснила, что электронные базы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) воспринимают мужскую и женскую формы одной русской фамилии как совершенно разные родовые имена. Чтобы избежать технических сбоев и задержек при оформлении семейных виз, иммигранты приводят фамилии к единому мужскому стандарту. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Практика усечения конечной буквы «а» или окончания «ая» обусловлена отсутствием в англоязычной системе именования категории рода для фамилий. При подаче петиций на воссоединение семьи или оформлении грин-карт Служба гражданства и иммиграции США автоматически идентифицирует, к примеру, форму «Иванов» и форму «Иванова» как две не связанные между собой фамилии. Это приводит к открытию раздельных регистрационных дел, бюрократической путанице и требованию дополнительных документальных подтверждений родства, что существенно замедляет рассмотрение документов.

По словам профессора Дубининой, автоматизированные алгоритмы государственных ведомств США не учитывают лингвистические особенности флективных языков и национальные традиции именования, принесенные иммигрантами из разных культур. Аналогичные сложности возникают и с фамилиями на «-ский / -ская» (например, Левицкий и Левицкая), где система видит два разрозненных семейных клана. Унификация фамилии под единый мужской вариант становится наиболее простым юридическим решением для сохранения целостности семейного иммиграционного кейса.

Вместе с тем эксперт отметила, что изменение фамилий не всегда носит вынужденный характера из-за требований чиновников. Часть соотечественников осознанно идет на американизацию анкетных данных ради более быстрой социокультурной адаптации в США. В рамках этого процесса иммигранты не только отбрасывают женские окончания, но и сокращают сложные для англоязычного произношения сочетания согласных, а также меняют имена на западные аналоги — к примеру, адаптируя Станислава в Стэна.

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