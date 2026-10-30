Подмосковные рапиристы завоевали три медали на всероссийском турнире в Саратове
Подмосковные рапиристы завоевали медали на всероссийском турнире
Фото: [ОСШОР Одинцово]
Подмосковные спортсмены завоевали три медали на традиционном всероссийском турнире по фехтованию среди юных спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет, посвященном памяти олимпийских чемпионов Валентины Прудсковой, Юрия Шарова и Юрия Сисикина, который прошел в Саратове. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, в командном первенстве среди мальчиков сборная области в составе представителей Одинцовской СШОР Георгия Кудеркина, Максима Бурбика, Тимофея Фролова и Георгия Шостака одержали победу. В личном первенстве среди девочек первое место заняла Милана Аллахвердиева (УОР № 3, Центр фехтования Ильгара Мамедова, Химки).
Кудеркин также стал серебряным призером в личном первенстве среди мальчиков.
Турнир прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».
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