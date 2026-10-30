В Балашихе построили три дома в ЖК «Квартал Авиаторов»

В ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе построили три дома, корпуса № 2, 3 и 7 рассчитаны на 890 квартир — их общая площадь составляет более 56,7 тыс. кв. м. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии.

Новостройки находятся в микрорайоне Авиаторов, в районе Балашихинского шоссе и улицы Кожедуба. Строительство завершилось в октябре 2026-го, застройщик — ООО «СЗ „Реновация-Балашиха“.

На территории обустроили закрытые дворы без машин с детскими и спортивными площадками, на первых этажах появились помещения для магазинов, кафе, фитнес-студий и бытовых сервисов, а в холлах — места для хранения велосипедов, колясок и самокатов. В общей сложности в «Квартале Авиаторов» построены четыре жилых дома, еще один находится в стадии строительства. Одновременно возводится детский сад на 255 мест.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.