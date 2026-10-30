«Нельзя давать воду и таблетки»: врачи — о главных ошибках при подозрении на инсульт

Невролог Камарова: при инсульте важно запомнить время первых симптомов

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Если у человека заподозрили инсульт, до приезда медиков ему нельзя давать ни еду, ни воду, ни лекарства — только по назначению врача. Не стоит заставлять его подниматься и пытаться своими силами сбить давление. О том, как правильно действовать в такой ситуации, рассказали врачи, сообщила rostovgazeta.ru.

Первое и главное — сразу вызвать скорую и не браться за лечение самостоятельно. Елена Косенко, врач-дерматолог-косметолог и специалист по превентивной медицине, назвала самой распространенной ошибкой попытки повлиять на давление без участия медиков.

«При подозрении на инсульт не нужно давать человеку привычные таблетки от давления, обезболивающие или другие препараты без указания медицинского специалиста. Нельзя пытаться резко снизить давление самостоятельно: тактика зависит от состояния пациента и типа инсульта, который еще предстоит определить врачам. Не менее важно не давать воду и пищу — при нарушении глотания человек может подавиться», — пояснила Косенко.

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин предупредил: нельзя принуждать человека вставать, ходить или добираться до больницы своим ходом. При подозрении на инсульт ему нужен покой, тесную одежду следует ослабить, а состояние сознания и дыхания — держать под контролем. Если началась рвота, об этом нужно сказать диспетчеру и выполнять его указания. При потере сознания или судорогах не пытайтесь силой разжимать челюсти или удерживать язык.

«Не стоит давать аспирин или нитроглицерин без назначения врача. До обследования невозможно надежно определить тип инсульта и подобрать безопасное лечение. Также нельзя оставлять человека одного или откладывать вызов скорой в надежде, что ему станет лучше», — отметил Гаврикин.

Невролог Алина Камарова обратила внимание, насколько важна для бригады точная информация. Стоит запомнить, когда появились первые симптомы или когда человека в последний раз видели в обычном состоянии. Диспетчеру нужно рассказать, как изменились речь, движения и зрение, в сознании ли человек, дышит ли он нормально, были ли рвота или судороги.

Офтальмолог Светлана Петухова напомнила: поводом вызвать скорую может стать и внезапное нарушение зрения — потеря зрения на один глаз, двоение или выпадение части поля зрения.

До приезда медиков нужно оставаться рядом, обеспечить человеку покой и не пытаться лечить его самостоятельно. Даже если симптомы исчезли, вызов скорой отменять не стоит: временное улучшение не исключает опасного нарушения кровоснабжения мозга.

Ранее сообщалось, что депутат Чаплин раскрыл новые обследования для россиян.

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