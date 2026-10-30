Подмосковные школьники приняли участие во Всероссийской медиасмене

Подмосковье на профильном смене «МедиаЛаб», которая стартовала во Всероссийском детском центре «Океан», представляют 11 школьников, в общей сложности участниками стали 190 учеников 7–11 классов из разных регионов России. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В программу войдут основы журналистики и создание медиаконтента, школьников познакомят с принципами организации медиацентров. Они смогут выбрать направление по интересам: фотографию, видеосъемку, подкасты или дизайн и под руководством наставников будут осваивать инструменты работы с медиаконтентом, обмениваться идеями и участвовать в командных проектах. По итогам смены будет создан видеокурс, который участники разработают самостоятельно и представят экспертам.

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