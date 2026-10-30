В Дмитровском построят склад кормов с грузооборотом до 80 тонн в сутки

В Дмитровском округе наполовину достроили производственно-складской комплекс Научно-производственного центра кормовых технологий, где будут хранить, комплектовать и отгружать готовую продукцию предприятия — сухие и влажные корма. Главное управление государственного строительного надзора Московской области проверило ход строительства объекта.

Площадь комплекса составит около 6,7 тыс. кв. м, проектный грузооборот — 80 тонн в сутки. Перемещать и поднимать продукцию будут с помощью складской техники, а доставлять и отправлять — автомобильным транспортом. В здании также разместятся административно-бытовая часть с офисами, комнаты отдыха и приема пищи для сотрудников.

Строители продолжают монтаж ограждающих конструкций и элементов покрытия, прокладывают наружные инженерные сети. Застройщик — ООО «Научно Производственный Центр Кормовых Технологий». Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года.

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