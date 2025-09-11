Двукратного олимпийского чемпиона Садулаева не пустили на чемпионат мира

Самый титулованный борец современности Абдулрашид Садулаев не сможет выступить на чемпионате мира в Хорватии.

Российский спортсмен получил разрешение от международной федерации, но не смог оформить шенгенскую визу. В весовой категории до 97 кг Россию будет представлять Магомед Курбанов.

Это не первая попытка устранить Садулаева из соревнований. Летом Русский Танк (прозвище борца) не смог принять участие в чемпионате Европы в Словакии по аналогичным причинам.

Абдулрашид Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. На чемпионате мира 2024 года Садулаев, выступая в весовой категории до 92 кг, разгромил олимпийского чемпиона Дэвида Тейлора из США и чемпиона мира иранца Камрана Гасемпура.

Чемпион мира по спортивной борьбе пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября.

Ранее Абдулрашид Садулаев опроверг слухи о переходе в UFC.