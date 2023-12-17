Двукратный олимпийский чемпион Рылов отказался ехать на Игры на условиях МОК
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не будет участвовать в Играх в Париже на условиях, озвученных Международным олимпийским комитетом.
«Я не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», – заявил Рылов в эфире «Матч ТВ».
Ранее о неприемлемости для себя условий МОК заявил другой российский пловец, двукратный олимпийский призер Климент Колесников.
Требования Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к Олимпиаде оказались еще жестче, чем условия МОК. В частности, спортсменам запрещено давать интервью.