Двукратный олимпийский чемпион Рылов отказался ехать на Игры на условиях МОК

«Я не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», – заявил Рылов в эфире «Матч ТВ».