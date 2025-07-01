Двукратный олимпийский чемпион Садулаев отказался от перехода в UFC

Один из самых титулованных борцов современности двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев высказался по поводу своего возможного перехода в UFC.

Сообщалось, что глава промоушена Дана Уайт очень заинтересован в переходе борца и уже разговаривал с ним на эту тему.

«Мы дружим с Даной Уайтом, Хабибом Нурмагомедовым и другими бойцами. Они хотят, затягивают меня туда, но я не хочу туда переходить», — заявил Садулаев.

Об этом борец рассказал журналистам после окончания чемпионата России по вольной борьбе, где Садулаев в седьмой раз выиграл золотую медаль.

Ранее стало известно, что россияне Иван Проворов, Александр Романов и Андрей Кузьменко подписали новые контракты с клубами НХЛ.