Двукратный олимпийский чемпион выразил уверенность в деградации спорта в России

После того, как российские спортсмены лишились доступа к международным состязаниям, спорт в стране стал деградировать. Такое заявление сделал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Его точку зрения привел портал Vseprosport.

По мнению спортсмена, международная изоляция России пагубно сказалась на уровне спорта в России.

«Когда спортсмен выступает только на российских турнирах, он не понимает, на каком он уровне, ему не с кем сравнить себя», — указал он.

Отсутствие международной практики, утверждает Васильев, ведет к общей деградации спорта в стране.

Ранее сообщалось, что российские пловцы победили с мировым рекордом в эстафете на ЧМ в Сингапуре. Команда России в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева одержала победу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта.