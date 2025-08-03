Россияне взяли золото с рекордом на ЧМ в Сингапуре в комбинированной эстафете

Команда России в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева одержала победу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Их результат — 3 минуты 26,93 секунды.

На втором месте оказались спортсмены из Франции, отставшие от победителей на 1,03 секунды. Третьими финишировали атлеты из США, их результат хуже на 1,69 секунды.

В 1973 году российские пловцы впервые в истории стали чемпионами мира в комбинированной эстафете среди мужчин. Кроме того, они установили новый мировой рекорд.

В Сингапуре на чемпионате мира по плаванию российские спортсмены заняли третье место, завоевав 18-ю медаль. В копилке национальной сборной три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды.

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Наши атлеты принимают участие в соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.