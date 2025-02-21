Бибер оставил загадочное послание на фоне слухов о разладе с Хейли

Джастин Бибер оставил загадочное сообщение в социальных сетях на фоне слухов о разладе в его браке с Хейли. Его последние посты вызвали у фанатов беспокойство относительно их отношений.

В одном из своих сторис он опубликовал строчки, которые, вероятно, принадлежат к одной из его песен, и они довольно грустные.

В содержании говорится о необходимости взрослеть, отпускать прошлое и продолжать двигаться вперед. Учитывая активные дискуссии о том, как Джастин и Хейли не могут справиться с проблемами в своем браке, такой пост выглядит довольно странно.

По информации Daily Mail, Бибер поделился не просто текстом песни, а молитвой, что может быть связано с его не самым стабильным психоэмоциональным состоянием в последнее время.

Тем не менее можно предположить, что это может быть связано и с его отношениями с Хейли, поскольку в ее личном блоге не так давно появилось несколько публикаций, намекающих на трудные времена в их звездной семье.

Ранее поклонники начали подозревать о серьезных проблемах в отношениях Джастина и Хейли Бибер, ведь певец отписался от отца своей жены Стивена Болдуина.