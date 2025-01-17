Возможен развод: что известно о разладе в отношениях Джастина и Хейли Бибер

Поклонники начали подозревать о серьезных проблемах в отношениях Джастина и Хейли Бибер, ведь певец отписался от отца своей жены Стивена Болдуина в Instagram*. Эзотерик Майя Королева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о возможном разводе американских звезд.

Карты Таро указали гадалке на вероятность серьезных конфликтов в паре или событий, которые могут привести к разводу. Окончательное решение будет зависеть от того, смогут ли Хейли и Джастин справиться с трудностями.

«Между ними, вероятно, остались теплые чувства и привязанность, основанная на их истории. Однако любовь может быть больше основана на воспоминаниях и привычке, чем на настоящей страсти», — отметила Королева.

Брак американских звезд ждут тревоги, бессонные ночи и внутренние страдания. Если они не решат проблемы, союз может стать тяжелым испытанием для обоих, добавила эзотерик.

Если брак с Хейли завершится, Джастин может обрести новую любовь и счастье. Карты предсказали певцу более гармоничный и искренний союз в будущем. С новой женой Бибер сможет создать полноценную семью, будущая супруга подарит ему ребенка, заключила Королева.

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