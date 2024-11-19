Дженнифер Лопес после развода займется своим душевным состоянием и карьерой

Дженнифер Лопес очень тяжело перенесла развод с Беном Аффлеком. Пока певица не готова к новым отношениям и в ближайшее время намерена сконцентрироваться на своей карьере. Об этом со ссылкой на источник сообщает Daily Mail.

Конечно, отмечает собеседник издания, Дженнифер хотела бы снова встретить любовь, но сейчас ей нужно уделить внимание себе, поэтому пока она не ищет новых знакомств.

Сейчас Дженнифер активно работает, чтобы в следующем году «снова стать собой».

Для этого ей нужно восстановить свое душевное состояние после болезненного разрыва с Беном, отметил инсайдер.

Ранее Дженнифер Лопес призналась, что не ищет новых отношений.