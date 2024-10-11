Дженнифер Лопес призналась, что не ищет новых отношений

Певица Дженнифер Лопес впервые рассказала о своем состоянии после развода в актером Беном Афлеком. Звезда дала большое интервью изданию Interview.

Пара рассталась почти два года назад. Все это время, признается Дженнифер Лопес, ей приходится учиться жить заново и много работать над собой.

Так, она пришла к выводу, что человек должен быть целостным сам по себе, а не искать поддержку в ком-либо.

И звезде это удается. Она говорит о том, что способна чувствовать радость и счастье, находясь в одиночестве.

« Я не могу искать счастье в других людях. Я должна найти счастье внутри себя», - призналась звезда.

Лопес отметила, что в настоящее время не стремится создать новые отношения.

Ранее сообщалось о том, что Лариса Луппиан высказалась о разводе с Михаилом Боярским.