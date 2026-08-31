Вместо гаджетов и дивана: один проект из Подмосковья помогает подросткам найти призвание

Шестнадцатилетняя Елизавета из деревни Орешки Рузского округа проводит лето не за телефоном, а на работе — уже второй год подряд девушка отказывается от праздного отдыха ради стажировок. За плечами школьницы — библиотека, ЗАГС и молодежный центр. Помогает подросткам найти себя фонд «Хранители детства»: программа корпоративного наставничества действует в четырех округах Подмосковья и дает ребятам реальный трудовой опыт с оформлением резюме и прохождением собеседований. Об этом пишет REGIONS .

В многодетной семье из деревни Орешки дисциплина прививается с детства. Елизавета — старшая сестра для двух братьев и маленькой сестренки, плюс в доме живут две собаки: лайка и дворняжка. Хлопоты по уходу за хвостатыми питомцами и домашние обязанности быстро отучили девушку от ленивых каникул. Уже два лета подряд она посвящает себя работе.

Карьерный старт Лизе обеспечил фонд «Хранители детства», который помогает подросткам из приемных семей, детских домов и ребятам с инвалидностью. В Рузском, Красногорском, Истринском и Наро-Фоминском округах программу поддерживают специалисты семейного центра «Созвездие». Процесс выстроен серьезно: дистанционные уроки, экскурсии на предприятия, курсы по трудовому праву, а затем — написание резюме и реальное собеседование.

Первым местом стажировки стала районная библиотека. Вместо тихой выдачи книг Лиза вела детские мастер-классы и училась переводить сложные темы на понятный язык. Следующим этапом стал ЗАГС — три недели в архивах и момент присутствия на свадебной церемонии, который, по признанию девушки, ее растрогал. Финалом лета стала работа вожатой в молодежном центре: зарядка, игры, экскурсия на хаски-ферму и полное погружение в детскую стихию.

Этим летом Елизавета поступила в Можайский колледж и теперь твердо намерена стать ветеринаром. По ее словам, именно стажировки помогли понять истинные желания и укрепили уверенность в выборе профессии. В планах — привлечь к программе младших брата и сестру. Родители полностью поддерживают дочь: в многодетной семье умение закрывать свои потребности и помогать близким ценится особенно.

«Я рада, что моя семья смотрит со мной в одном направлении. В такой семье легко быть старшей, ведь я чувствую постоянную заботу и поддержку!» — заключает девушка.

Ранее сообщалось, что летняя оздоровительная кампания охватила более 460 тыс. детей Подмосковья.