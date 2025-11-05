Джигурда и Волочкова неожиданно встретились в одном шоу после долгой вражды

Культурный шок на съемочной площадке: Никита Джигурда и Анастасия Волочкова, чьи отношения давно считались безнадежно испорченными, оказались участниками одного проекта. Местом их неожиданной встречи стало новое реалити-шоу о рехабе на федеральном канале, где по воле режиссеров экс-друзей разместили по соседству, вынудив возобновить общение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Сам Джигурда прокомментировал эту ситуацию, заявив, что держит обиды в прошлом и полностью открыт для примирения. Он напомнил, что инициатором размолвки в свое время была именно балерина, а его роль сводилась к попыткам наладить контакт. Артист отметил, что их диалог пока ограничен рабочим пространством, однако намеренно оставил интригу, намекнув, что в будущем зрители вновь могут увидеть этот дуэт вместе.

Такая вынужденная близость может стать катализатором для восстановления их дружбы. Джигурда признался, что в действительности скучал по Волочковой и искренне надеется, что им удастся перевернуть конфликтную страницу их общения.

Таким образом, участие в проекте «Звезды под капельницей», которое зрители увидят 14 ноября, превратилось для артистов в неформальную терапию. Случай свел их в одном пространстве, создав уникальный шанс залатать старые раны и, возможно, дать их отношениям новый старт на глазах у всей страны.

Ранее Джигурда обратился к Волочковой с предложением помириться.