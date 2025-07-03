Джигурда обратился к Волочковой с предложением помириться

Яркий творческий тандем Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой, известный своими эпатажными совместными роликами, неожиданно распался. Если балерина хранит молчание, то шоумен охотно делится подробностями разрыва. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, причиной ссоры стало откровенное видео, снятое во время дружеской вечеринки. Так, Волочкова не знала о съемке, но в состоянии алкогольного опьянения не придала этому значения, а после публикации ролика балерина обвинила друга в использовании ее образа для пиара. В свою очередь Джигурда отказался удалять запись, назвав черный пиар эффективным инструментом шоу-бизнеса.

Джигурда уверен, что Волочкова уже не держит на него обиды, поэтому открыто предлагает возобновить дружбу, считая, что они поссорились из-за мелочи. Тем не менее он не испытывает негативных чувств к балерине.

По его мнению, инцидент кажется ему незначительным, а Волочкова, судя по всему, придерживается иного мнения.

Ранее сообщалось, что Джигурда написал песню на стихи Сергея Лаврова.