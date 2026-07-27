Джигурда отсудил компенсацию у продавцов масок с его лицом

Пресненский районный суд Москвы вынес решение в пользу скандального шоумена Никиты Джигурды по делу о незаконном использовании его изображения, сообщает Super. Артист обратился в суд с требованием защитить свои права после того, как два индивидуальных предпринимателя начали продавать маски с его лицом без разрешения.

Отмечается, что один из предпринимателей торговал набором картонных масок «Звезды российской эстрады», в который входило и изображение Джигурды. Второй продавец реализовывал тканевые маски с портретом артиста.

В ходе судебного разбирательства Джигурда настаивал на том, что использование его имени, фамилии, отчества и изображения в коммерческих целях без его согласия нарушает его права. Судья согласился с его доводами и запретил ответчикам обрабатывать и распространять в интернете персональные данные артиста.

Кроме того, с каждого из предпринимателей взыскали по ₽100 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Также суд обязал ответчиков возместить Джигурде понесенные судебные расходы.

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