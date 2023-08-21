Джокович вышел на третье место по количеству титулов в теннисном Туре

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в американском Цинциннати и завоевал свой 95-й титул в карьере.

В финальном поединке Джокович в упорнейшей борьбе одолел первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса – 5:7, 7:6, 7:6. Встреча продолжалась 3 часа 49 минут 20 секунд, что стало рекордом для турниров серии «Мастерс».

36-летний серб по числу завоеванных титулов опередил Ивана Лендла и вышел на третье место. Чаще него в Открытую эру побеждали только американец Джимми Коннорс (109 трофеев) и швейцарец Роджер Федерер (103).

Лучший из россиян в Цинциннати Даниил Медведев завершил борьбу в 1/8 финала, уступив представителю Германии Александру Звереву.

28 августа стартует заключительный в этом году турнир Большого шлема – US Open.