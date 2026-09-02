Джон Леннон мог бы стать дедушкой: 50-летний сын легендарного музыканта впервые стал отцом

Музыкант Шон Леннон, единственный сын легендарного рок-музыканта Джона Леннона и его жены Йоко Оно, впервые стал отцом. Ему 50 лет, сообщил Super.

Радостной новостью он поделился в социальных сетях, опубликовав фото с возлюбленной Шарлоттой Кемп Мюль и новорожденным сыном.

«Что же… Мы с Шарлоттой хотели бы объявить, что действительно создали человека! Его зовут Аврелий!» — написал Шон.

Позже он выложил еще несколько трогательных кадров: на одном из них певец держит малыша на руках, на другом — Шарлотта держит ребенка.

Шон и Шарлотта состоят в отношениях с 2007 года. Они познакомились на знаменитом фестивале Коачелла и с тех пор не расстаются. Пара не только строит личные отношения, но и активно сотрудничает в творчестве. У них есть совместная музыкальная группа The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

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